中油林園廠四輕組20日清晨因裂解壓縮機跳車，導致燃燒塔有明顯火光黑煙，由於這是林園廠2020年第4次工安意外，高雄市政府環保局將依違反空污法第32條及裁罰準則規定，加重處最高罰鍰500萬元，4次工安意外累罰已達1,040萬元。
高雄環保局20日表示，20日清晨6點多，環保局巡查林園工業區時，發現中油林園廠四輕組，因裂解壓縮機跳車，導致燃燒塔有明顯火光黑煙，環保局人員隨即進廠稽查。
環保局說，這是中油林園廠今年第4次事故，又發生在秋冬空品不良季節，將依違反空污法第32條及裁罰準則規定，加重處最高罰鍰500萬元。
高雄環保局環境稽查科長陳偉德指出，中油林園廠2020年第一次工安意外是發生在2020年2月，停爐吹驅作業將廢氣排至燃燒塔，因燃燒不完全排放黑煙，罰60萬元。
第二次工安意外是2020年4月，起爐時將製程氣體排至燃燒塔，因燃燒不完全排放黑煙，罰30萬元。第三次是109年7月，因製程火災將氣體排至燃燒塔，因燃燒不完全排放黑煙，罰450萬元。
(工商 )
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