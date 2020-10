42歲前東森主播簡立喆2年前被確診罹患乳癌二期,歷經化療與放射性治療,目前狀況穩定。她近日上節目《命運好好玩》分享抗癌心得,堅強的一面令人心疼。

簡立喆透露,自己擔任電視台夜間主播長達8年,長期熬夜加上高壓工作,婦科健康時常亮紅燈,她內心早有心理準備,但沒想到卻是如此嚴重的疾病找上門;簡立喆被醫生告知確診乳癌二期,必須開刀切除腫瘤與接受一連串的治療,為了不讓陪同的媽媽太擔心,還跟醫生開玩笑:「那我可以做大一點嗎?」

由於腫瘤大小跟高爾夫球差不多,等同要從身體挖掉一樣範圍的肉,簡立喆起初相當擔心,不過拆掉紗布後,發現只有兩邊胸部不對稱,但胸型跟原本差不多,讓她鬆一口氣,並與主治醫生討論等五年後狀況穩定,可以考慮重建乳房。

切除惡性腫瘤後,簡立喆還要接受8次化療和30次的放射性治療,本身沒有買癌症險,所以得拿出老本負擔龐大的百萬醫療費,她透露:「放射性治療一次2萬4,總共做30次,這樣乘起來就知道有多少了。」由於化療會導致落髮,簡立喆某天發現頭髮像羊毛氈一樣一球一球,即便再怎麼愛美,還是得下定決心剪成光頭,她透露,看到完全沒有頭髮的自己,內心的衝擊力比得知確診還要大。

為了不想讓親友擔心,簡立喆獨自挺過所有療程,讓主持人何篤霖忍不住說:「妳要不要這麼堅強啊?」此時,簡立喆終於濕了眼眶,哽咽地說:「他們看到我憔悴的一面,他們會更難過。」她認為Love is the best Curative.(愛是最好的療效),只要內心知道家人都在就好了,但她也說每個人狀況不同,「我不是一個標準值,有很多病友是需要家人陪伴的。」

(中時新聞網)