42歲前東森主播簡立喆2年前被確診罹患乳癌二期，歷經化療與放射性治療，目前狀況穩定。她近日上節目《命運好好玩》分享抗癌心得，堅強的一面令人心疼。

簡立喆透露，自己擔任電視台夜間主播長達8年，長期熬夜加上高壓工作，婦科健康時常亮紅燈，她內心早有心理準備，但沒想到卻是如此嚴重的疾病找上門；簡立喆被醫生告知確診乳癌二期，必須開刀切除腫瘤與接受一連串的治療，為了不讓陪同的媽媽太擔心，還跟醫生開玩笑：「那我可以做大一點嗎？」

由於腫瘤大小跟高爾夫球差不多，等同要從身體挖掉一樣範圍的肉，簡立喆起初相當擔心，不過拆掉紗布後，發現只有兩邊胸部不對稱，但胸型跟原本差不多，讓她鬆一口氣，並與主治醫生討論等五年後狀況穩定，可以考慮重建乳房。

切除惡性腫瘤後，簡立喆還要接受8次化療和30次的放射性治療，本身沒有買癌症險，所以得拿出老本負擔龐大的百萬醫療費，她透露：「放射性治療一次2萬4，總共做30次，這樣乘起來就知道有多少了。」由於化療會導致落髮，簡立喆某天發現頭髮像羊毛氈一樣一球一球，即便再怎麼愛美，還是得下定決心剪成光頭，她透露，看到完全沒有頭髮的自己，內心的衝擊力比得知確診還要大。

為了不想讓親友擔心，簡立喆獨自挺過所有療程，讓主持人何篤霖忍不住說：「妳要不要這麼堅強啊？」此時，簡立喆終於濕了眼眶，哽咽地說：「他們看到我憔悴的一面，他們會更難過。」她認為Love is the best Curative.（愛是最好的療效），只要內心知道家人都在就好了，但她也說每個人狀況不同，「我不是一個標準值，有很多病友是需要家人陪伴的。」

(中時新聞網)