頭份市中華路20日清晨發生一起汽機車擦撞車禍，結果機車撞擊受損，機車側柱斷裂插入張姓騎士的臀部，經消防隊趕到以砂輪切斷側柱後送往頭份為恭醫院急救，經手術取出鐵條後暫無大礙。

20日清晨6時45分左右，頭份市中華路往園區方向，發生31歲的張姓機車騎士與27歲陳姓男子所駕駛的汽車擦撞，結果張某所騎乘的檔車，因側柱斷裂，導致一隻條狀機件插入張男臀部。

頭份中華路20日清晨發生汽機車車禍，機車側柱斷裂插入張姓騎士臀部，消防隊員將傷者送醫。（消防局第3大隊提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份中華路20日清晨發生汽機車車禍，機車側柱斷裂插入張姓騎士臀部。（消防局第3大隊提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份消防分隊據報趕到現場，利用砂輪機切斷鐵條後，將張某送往頭份為恭醫院急救，經手術取出後已無大礙。

(中時 )