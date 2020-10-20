頭份汽機車車禍 機車側柱插入騎士臀部送醫 10:402020/10/20 中時 謝明俊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 頭份中華路20日清晨發生汽機車車禍，機車側柱斷裂插入張姓騎士臀部。（消防局第3大隊提供／謝明俊苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 頭份市中華路20日清晨發生一起汽機車擦撞車禍，結果機車撞擊受損，機車側柱斷裂插入張姓騎士的臀部，經消防隊趕到以砂輪切斷側柱後送往頭份為恭醫院急救，經手術取出鐵條後暫無大礙。 20日清晨6時45分左右，頭份市中華路往園區方向，發生31歲的張姓機車騎士與27歲陳姓男子所駕駛的汽車擦撞，結果張某所騎乘的檔車，因側柱斷裂，導致一隻條狀機件插入張男臀部。 頭份中華路20日清晨發生汽機車車禍，機車側柱斷裂插入張姓騎士臀部，消防隊員將傷者送醫。（消防局第3大隊提供／謝明俊苗栗傳真） 頭份中華路20日清晨發生汽機車車禍，機車側柱斷裂插入張姓騎士臀部。（消防局第3大隊提供／謝明俊苗栗傳真） 頭份消防分隊據報趕到現場，利用砂輪機切斷鐵條後，將張某送往頭份為恭醫院急救，經手術取出後已無大礙。 (中時 ) #頭份 #機車 #臀部 #騎士 #汽機車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 幼兒車上突休克 警開道協助就醫 10:252020/10/18 社會 吃感冒藥昏迷撞路邊大客車 檢察官還違停駕駛清白 14:042020/10/19 社會 機車失竊搞烏龍 警鍥而不捨600米外尋獲 13:032020/10/18 寶島 桃捷運綠線G04施工 車道縮減 04:092020/10/17 地方新聞 普悠瑪列車故障仍上路 司機手忙腳亂錯失減速 15:162020/10/19 生活 桃園》命大 機車闖入平交道遭撞 男騎士僅有輕微擦傷 03:132020/10/18 社會 騎車穿拖鞋違法！民國66年罰單曝光 網驚：嚇死人的貴 08:272020/10/17 生活 桃園騎士倒地遭輾壓 2國中生跑回頭抬車救人 12:332020/10/19 社會 路樹倒塌！騎士遭壓、閃避摔車5人受傷 12:192020/10/17 社會 智慧移動產業論壇21日舉行 放眼大型電動機車產業 16:122020/10/19 財經 社會熱門新聞 台中七期豪宅29歲女墜15樓亡 閨蜜目睹想拉來不及 - 社會 70歲「勇伯」激戰拍嘿咻照 男欣賞一看傻：女的我老婆 - 社會 熊貓外送到校不見領餐人 一招放大絕網笑翻：超猛 - 社會 男友手機相簿見「駕駛座肉色照」 她驚問：這是什麼？ - 社會 人妻偏愛鮮肉味 綠帽夫驚見訊息「我今天要兩天份親親」崩潰 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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