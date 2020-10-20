新冠肺炎持續無情地衝擊全球景氣，韓國當然也無法置身事外。根據韓國央行(BOK)發表最新數字，韓國8月活期存款周轉率，已降到史上最低15.5%位置，原因很簡單，完全歸咎於新冠肺炎。

8月活期存款的周轉率僅15.5%，再度刷新韓國逾35年新低，更是擠下今年5月創下的15.6%。韓國這個亞洲第4大經濟體，在1999年7月時，活存周轉率還高達95.5%，但是每況愈下，到現在這個數字已萎縮逾6倍之多。

活期存款開戶對象，可以是法人公司戶，也可以是個人，起息金額較高，但活存利率較低。由於有不受限亦不規定存款期限，所以可以享有隨存隨取的財務調度靈活性；同時，也是想把收益最大化，尋求高獲利投資商品的短期資金停泊處。

韓國央行指出，截至8月底在途活期存款金額約311.5兆韓元，約2730億美元，比去年12月時，著實地增加了近24%。

目前全球疫情尚未完全控制，加上已至秋冬好發時期，雖然韓國利率維持在相對低水位，借貸成本已較過去大幅降低許多。但是，對大部分韓國家計單位以及公司行號而言，因為獲利與工資在這一年間已受到不少負面衝擊，所以即使有錢也不太敢拿去投資，寧可把錢乖乖地放在銀行，賺取薄薄的利息。

(時報資訊)