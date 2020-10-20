法國高等行政法院一名顧問周一在一聽證會中聲明支持法國國有電信商Orange的立場，Orange在2005年前後的收購案之後涉入減記，引發約22億美元的稅務糾紛。

如果裁決有利於Orange，將迫使法國稅務機關返回支付至少19億歐元(約22.4億美元)的稅款給Orange，此金額為法國機關在2013年認定的稅款。

訴訟起始於電信商Orange在2005年收購子公司Cogecom。在該合併案之後導致Orange計入鉅額虧損，抵銷了獲利，以至於減少了稅基的計算。

法國高等行政法院預計在三周內對該司法爭議做出裁決。Orange在聲明中指出，周一的聽證(hearing)提供了聽取公共報告人結論的機會，基本上他們是有利於Orange。

Orange指稱的「公共報告人」為國家法院的成員，他們作為顧問對法院提出建議。法院並不受該意見的約束，但是在大多數的案例接遵從顧問的意見。

(時報資訊)