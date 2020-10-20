美股消息面：

1.市場對美國在選前通過新紓困案抱持審慎樂觀的看法，避險需求下滑，帶動美元略微回落，周一尾盤美元指數跌0.3%。

2.全球新冠肺炎疫情急升，累計確診數在周一突破4000萬人，以及利比亞提高原油產量，且石油出口國組織與減產盟國OPEC+在部長級會議後未釋出令人驚喜的消息，周一紐約期油收跌5美分，為每桶40.83美元。倫敦布蘭特期油收跌31美分，為每桶42.62美元。

(時報資訊)