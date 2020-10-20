《美股掃瞄》美股消息面：美國選前通過新紓困案審慎樂觀 美元回落 10:332020/10/20 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股消息面： 1.市場對美國在選前通過新紓困案抱持審慎樂觀的看法，避險需求下滑，帶動美元略微回落，周一尾盤美元指數跌0.3%。 2.全球新冠肺炎疫情急升，累計確診數在周一突破4000萬人，以及利比亞提高原油產量，且石油出口國組織與減產盟國OPEC+在部長級會議後未釋出令人驚喜的消息，周一紐約期油收跌5美分，為每桶40.83美元。倫敦布蘭特期油收跌31美分，為每桶42.62美元。 (時報資訊) #全球 #美股 #新紓困案 #收跌 #每桶 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際油價》利空消息拖累 原油期貨微跌 09:592020/10/20 財經 《美股掃瞄》憂激勵案未能達協議 美股大跌 08:342020/10/20 財經 《國際金融》激勵案協商現曙光 美股期貨走高 09:082020/10/20 財經 《國際政治》新紓困振興案 白宮再加碼至1.9兆美元 10:162020/10/20 財經 高盛：僅造成短期賣壓 調升資本利得稅 美股衝擊不大 04:102020/10/20 全球財經 《晨間解盤》萬三之戰再起 量能受關注(日盛投顧提供) 09:062020/10/20 財經 《生醫股》保瑞國際佈局新里程碑 進軍美國電商 09:252020/10/20 財經 金融次順位債 穩健投資首選 04:102020/10/20 投資理財 《日股》空軍壓境 日經晨收跌0.32％ 11:242020/10/20 財經 IMF預期 明年油價難翻身 04:102020/10/20 全球財經 財經熱門新聞 張綱維兩名未成年子女 未公開的是范壁如生的女兒 - 財經 - 工商 川普瞎吹1通電話可要到7億 石油巨頭秒打臉 - 財經 川普垮了 台股恐崩盤？專家分析後驚吐4字 - 財經 大陸半導體專案頻傳爛尾 地方政府造成重大風險或損失要問責 - 財經 嚇！台積電法說後又殺了 兇手恐是「它」 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。