勞動部8月18日召開基本工資審議委員會，再度調增基本工資，對於今年的調整，國泰金查顯示，超過7成民眾認為所屬單位不會跟進調薪。

今年基本工資月薪從2萬3,800元，調高至2萬4,000元，調幅約0.8％，時薪則由158元調至160元，調幅約1.3％。

國泰金今天公布10月國民經濟信心調查結果，針對時事題部分，「民眾對於基本工資調整後，2021年任職單位是否調薪與調薪幅度的看法」，本次調查結果與2019年9月調查結果比較顯示，有72.4％的民眾認為任職的單位不會跟進調薪，與2019年9月調查結果的72.3％僅差異0.1個百分點，顯示近兩年在基本工資調整後，民眾對於任職單位是否調薪的看法相近。

當被問到基本工資調整後，自己的公司是否會調薪，仍有68.6％的民眾認為任職單位調薪幅度將維持不變，較2019年9月調查增加6.7個百分點，25％的民眾則認為會上調薪水0～3％，較2019年9月調查減少5.4個百分點。

(時報資訊)