天氣變冷全球疫情有再見高峰的跡象，今日除疫概念股多頭攻勢再起，口罩概念族群的恆大(1325)漲幅逾5%、南六(6504)漲幅逼近3%、康那香(9919)漲幅則在4.5%以上；疫苗概念股的國光生(4142)上漲2.6%，一舉收復70元及月季線、高端疫苗(6547)漲幅約1%左右。

國光生和荷蘭商Crucell合約糾紛已在今年初達成和解，本季可望取得大筆和解金，而今年流感疫苗出貨優於去年，今年全年度營運可望順利轉盈。今日股價開高走高，盤中一度大漲4%，一舉收復70元及月季線。國光生技新冠疫苗已進入一期人體臨床試驗，若順利預計11月進入二期臨床，並於第三期臨床啟動多國多中心合作，期明年中旬提供全民接種新冠疫苗。

全球疫情仍處嚴峻高峰，康那香口罩產能在16台高速口罩設備生產加入下，日產能可望達400萬片，營運成長可期，短多買盤動能強勁，今日股價開高後，一度衝至43.1元，漲幅在4%以上。康那香不僅可提供一般大眾使用的醫療口罩，也具備生產銷售歐美醫院通路所使用的外科用口罩資格，目前也已通過ASTM F2100口罩檢測要求及美FDA銷售許可，也取得CE認證註冊號。

(時報資訊)