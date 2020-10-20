針對鴻海(2317)的美國威州投資計畫，集團創辦人郭台銘透過鴻海發表聲明，表示已向威州投資近7.5億美元，重申將持續與當地政府合作，並強調只要聯邦、州政府及地方決策者仍維持承諾，鴻海將繼續致力完成並擴大投資計畫，對當地民眾帶來的利益才會增加。

郭台銘指出，鴻海過去從未考慮將威州作為可能投資地點，但美國總統川普2017年建議他應評估在威州建立鴻海北美製造總部的潛力，並邀請州長及地方領導人展示當地的製造業及高科技實力，說服鴻海認為威州有很大潛力成為集團全球供應鏈的關鍵部分。

鴻海和威州領導人不久後便同意建立創新夥伴關係，協議建立在「按績效付費」激勵措施基礎上，目的在激勵鴻海並保護威州納稅人。儘管過去3年未獲得任何獎勵優惠，鴻海已向威州投資約7.5億美元，且成為拉辛郡最大納稅人，雙方關係已為威州帶來巨大利益。

郭台銘表示，自鴻海與威州展開合作以來，世界已發生了很大變化，但鴻海對威州的承諾並未動搖。市場狀況和新冠肺炎大流行改變了集團擴張的時機、生產計畫的細節及產線，但鴻海在威州的計畫仍繼續向前推進。

郭台銘指出，鴻海重申將繼續與川普總統、威州州長及地方政府官員合作，以創造更多的就業機會，並為威州吸引新的投資。集團致力於威州的經濟成長，並確保工作機會將為威州、營運所在區域帶來利益，集團將與視為合作夥伴的公司合作。

郭台銘表示，鴻海非常感謝川普總統及威州絕大多數政治領導人的支持，只要聯邦、州政府及地方各級的決策者仍維持承諾，並繼續推展帶動集團投資的重要技術開發目標，鴻海將繼續致力完成並擴大在威州的投資計畫。

郭台銘最後指出，鴻海的投資已為威州民眾帶來利益，只有隨著計畫持續進展、以及公司與州政府間的伙伴關係深化，對威州民眾帶來的利益才會增加。

(時報資訊)