聚陽(1477)3Q獲利優於預期，亞系外資出具最新報告給予「買進」評等，目標價也上調到240元。

聚陽3Q稅前盈餘達10.25億元，季增105%，年增22%；主要受惠於產品結構的調整。法人估3Q聚陽的OPM約在12.8%。該外資也上修明年獲利估值，認為明年營收年增可達14%，而淨利年增達19%。

看好聚陽給予買進評等的理由包括：一、主要客戶訂單強勁優於預期，例如Target、日系客戶，以及GAP。目前看到明年春、夏的存貨都在低水位，因此拉貨需求可望延續。二、產業加速整併，有助於大規模業者。三、新客戶的銷售貢獻和潛在新項目的挹注，潛在新項目為與現有客戶合作開發新的自有品牌運動裝。

根據聚陽規畫明年的產能年增15-20%推估，預計資本支出將由2000萬美元，調高到2500萬美元。

聚陽董事長周理平日前表示，包括Target、日本迅銷(Fast Retailing)和GAP等主要客戶，最近下單都滿積極，對於聚陽今年第4季營運樂觀，且明年上半年會更好，兩位數成長只是基本數，營運表現可望超越2019年疫情發生前。由於客戶給的訊息還滿具體，聚陽正全力規畫明年度的擴產，包括在南越、北越、印尼等主要生產基地都有擴廠動作，估計明年整體產能將大增兩成左右。

(時報資訊)