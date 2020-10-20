川普痛批佛奇是災難和白癡

滿腹挫折，有時甚至口不擇言的美國總統川普19日在和競選團隊幕僚通電話時說，民眾聽膩了已導致超過21.5萬美國人死亡的致命新冠大流行，並痛批「老不死」佛奇是「災難」。

據CNN新聞網19日報導，川普痛罵79歲的白宮首席防疫專家佛奇和其他衛生官員是「白癡」，並說美國準備好要從這衛生災難脫身，繼續向前邁進。然而，美國新冠疫情不但沒有緩解，反而又衝高，醫療專家甚至警告，最壞的可能還沒來。

此外，川普毫無根據地指控，要是由佛奇來負責，美國因新冠肺炎死亡的人數可能會超過50萬人。「大家厭倦了新冠肺炎，我要舉行空前盛大的造勢活動，但卻碰上新冠肺炎，」川普從拉斯維加斯川普飯店打電話給競選幕僚時說，「隨便大家怎麼說，只要別來煩我們就好。他們厭倦了，大家聽膩了佛奇，還有那群白癡的話。」

「佛奇是個好人，」川普接著說，「他已經在這兒500年了！」不過，川普的顧問稍後質疑，距離大選只剩兩個星期，攻擊佛奇似乎「不聰明」，因為這把焦點放在新冠肺炎大流行上，而那正是競選活動幕僚最想避免的話題。

自從1984年以來，佛奇就擔任美國國家過敏與傳染病研究所（NIAID）主任，並身為白宮新冠病毒專案小組（White House Coronavirus Task Force）首席專家。

諷刺的是，就在川普對著電話痛罵佛奇時，這位防疫專家正透過網路，接受美國國家醫學院（National Academy of Medicine, NAM）首度頒發的模範領導總統獎（Presidential Citation for Exemplary Leadership）。而他在接受表揚時說，「我們眼前有許多挑戰，而我忍不住想，我們所經歷的，真的是社會某些階層出現反科學不安現象的時期。」

儘管川普公開批評佛奇，但競選團隊卻大打廣告，暗示佛奇支持川普因應新冠肺炎疫情的方式。不過，佛奇已駁斥相關競選廣告，說自己的話被斷章取義，並要求競選團隊撤下廣告。由於川普處置新冠肺炎疫情不當，目前在民調中，一路落後民主黨對手拜登。

(中時新聞網)