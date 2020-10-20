中央流行疫情指揮中心16日宣布暫緩無慢性病的50歲至64歲族群施打公費流感疫苗，引發民眾抱怨！對此，行政院長蘇貞昌昨表示，今年疫苗數量雖準備得比去年多，但一時之間大家統統來，情況有點像「爆桌（台語）」。對此，資深媒體人鄭師誠諷刺表示，執政黨打中天、打國民黨、打羅智強、打侯友宜，就是打疫苗沒得打！他諷刺表示，這政府優秀啊，有這樣的執政黨還需要敵人嗎？

蘇貞昌昨指出，雖然今年疫苗數量準備比去年多，但一時之間大家統統來，情況有點像「爆桌（台語）」，尤其50至64歲的接種率最高，且幾乎都達標，反而最高危險的較高齡長者及嬰幼兒，還沒接近達標。蘇也坦言，當初沒先把分配次序、節奏弄好，讓50至64歲的民眾一時困擾、不周到，他要跟國人同胞抱歉。

對此，鄭師誠在臉書指出，打中天、打國民黨、打羅智強、打侯友宜，就是打疫苗沒得打！他諷刺表示，這政府優秀啊，有這樣的執政黨，還需要敵人嗎？

鄭師誠提及，蘇貞昌說因為陳時中出來示範打疫苗，才會「爆桌」？「拜託好不好，是因為新冠病毒，大家怕得了流感，再得新冠就要命了好嗎？還超前部署咧！」他直言，如果因為政府慢動作而要了命，找誰啊？找拍馬屁的媒體？政論節目？還是每天歌功頌德的名嘴？

(中時新聞網)