大陸國家統計局公布數據顯示，9月70個大中城市新建商品住宅價格指數年增4.6％，較上月漲幅4.8％收窄，漲幅為2016年2月以來最小；月增0.3％，低於上月的0.6％，為半年低點。

綜合陸媒報導，上述數據顯示，9月70個大中城市中，新建住宅價格指數有55個在本月上漲，上月為59個，持平的有7個，上月為兩個，下跌有8個，上月9個。

大陸國統局城市司首席統計師孔鵬表示，9月70個大中城市房地產市場價格漲幅略有回落。

初步測算，4個一線城市新建商品住宅銷售價格月增0.4％，漲幅比上月回落0.2個百分點，其中，北京、上海、廣州和深圳分別上漲0.3％、0.5％、0.6％和0.4％；二手住宅銷售價格月增0.9％，漲幅比上月回落0.1個百分點，其中，北京、上海、廣州和深圳分別升0.4％、1.0％、0.7％和1.1％。

31個二線城市新建和二手價格月增0.3％和0.2％，漲幅回落0.3和0.2個百分點。35個三線城市新建價格月增0.5％，漲幅比上月回落0.5個百分點。

(工商 )