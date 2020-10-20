台東縣蘭嶼鄉椰油國小因擁有美麗夕陽景觀和無敵海景，吸引不少遊客駐足拍照，成了島上最夯網美打卡點，18日卻有遊客無視公告開放時間，攀爬鐵門硬闖校園；此外，日前也曾發生遊客闖入攀爬旗桿，種種脫序行為讓學校師生、居民傷透腦筋，希望遊客發揮公德心，別在教育場所做錯誤示範。

居民錄影 訴諸公評

一名穿著飄逸白色洋裝的女遊客，由椰油國小的鐵門攀爬而下，另位遊客則在下方協助，爬到一半時，裙子還勾到鐵門，她趕緊回頭拉下來，另外還有2名遊客在門外等候，一行人絲毫不覺得擅闖校園有什麼不對。

「已經不是第一次看到，每次勸了又勸，遊客還是不聽，只好錄下來請大家評評理！」發文的蘭嶼鄉民謝小姐無奈地說。此外，暑假也發生遊客將學校的旗桿當成爬桿比賽道具，種種脫序行為讓居民和師生覺得很困擾。

最壞示範 網友撻伐

椰油國小風景秀麗，不只擁有無敵海景，更有島內觀賞夕陽的最佳角度，因此成了遊客必到打卡最夯的景點，只是遊客水準實在有待加強；7月的爬旗桿、此次的攀爬鐵門硬闖，除了引發網友撻伐，也對當地孩童及居民做了最壞示範。

據了解，椰油國小為配合遊客需求，不管平日、假日都會在下午5點到7點開放校園，但卻有部分遊客因不願等候或是錯過時間，擅自闖入校園，不僅干擾學生上課，甚至發生闖進教職員辦公的情形，讓學校真的很困擾。

椰油國小校長陳淑雯說，對於遊客脫序行為，已有不少教職員建議乾脆不再開放校園，但基於校園是公共財，將會謹慎評估如何兼顧學校和遊客需求，未來也不排除實施管制，避免此類脫序行為。

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(中時新聞網)