比特犬攻擊事件今年已發生6起，較往年成倍數成長，市議員張廖乃綸19日質詢時說，北部發生比特犬咬死貴賓狗，台中市更曾發生比特犬咬傷人手腳事件，政府應拿出有效對策，防止比特犬咬寵物、甚至傷人狀況再發生。市府農業局長蔡精強表示，禁養令最快年底前公告實施。

張廖乃綸指出，比特犬性格不穩定，平時看起來可能忠厚老實，但很容易因外界刺激情緒失控，突然攻擊動物甚至攻擊人；農委會公告列為6種危險犬種之一，其他5種危險犬種包括日本土佐犬、紐波利頓犬、阿根廷度告犬、巴西斐勒犬、獒犬。

張廖乃綸說，截至上月15日止，國內登記有案的比特犬有405頭，其中台中市的比特犬及相關混血品種就高達189頭，幾乎占了一半，家長憂心、惟恐孩子一不小心就會遭危險犬隻攻擊。

蔡精強表示，農委會已於今年9月預告修正法案，擬將比特犬納入「公告指定禁止飼養、輸入或輸出之動物」，預告期60日，預計最快年底前公告實施，屆時已飼養的飼主應於1年內向動保處登記備查，且不得自行繁殖。

農業局強調，包含比特犬在內、台中市登記飼養的攻擊性犬隻數量共有277頭，動保處已函文飼主及寵物業者，注意攻擊性犬隻防護措施規定。

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(中時新聞網)