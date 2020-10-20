台中太平區驚傳老翁被妻兒家暴？！一名網友在臉書社團「我是太平人」PO文指稱在太平17街福德祠旁邊一處透天厝門口，屢次看到一名老翁坐在門外看電視，卻被兒子、妻子毆打，並PO出兩段影片；經轄區太平警分局太平派出所了解，被家暴的67歲溫姓男子經常酒醉和同住姐姐和兒子發生口解及肢體衝突，警方依規定向社會局通報家暴並為溫男申請保護令。

一名網友PO文：這太離譜了吧，太平人把他找出來。指太平十七街福德祠旁邊一處民宅，老先生跟他的兒子常常都坐在外面看電視，兩個兒子非常高非常壯，其中一個還全身到處刺青，非常兇悍，連他老婆也常常跟他掌嘴，他的兒子也跟他掌嘴好幾次 …，網友更說昨天過目睹老翁被他老婆打到 鼻血一直流 …

對此太平派出所所長廖文雄指出，經查該案為親屬間家暴，被家暴的是67歲溫姓男子，溫男無業借住與大他5歲的胞姐家中，網友PO出的影片是上月發生，當日溫姓男子疑似又酒喝多了在土地公廟前咆哮，引發路人圍觀，其姐與兒子聞訊到場阻止，雙方情緒都不穏，發生肢體衝突；溫男稱，他自己也有出手，也被兒子揣及大姐打巴掌。但自稱對於傷勢暫不提告亦不追究。

唯警方在對雙方做完筆錄後，也依規定逕行家庭暴力通報案併申請保護令。而有關傷害直系親屬罪則，警方也將依影像證據、依規定製作筆錄，並函報地檢署偵辦。

網友在臉書社團「我是太平人」PO文及影像，直指太平一名老翁被妻、兒毆打、掌嘴。（翻攝自臉書社團「我是太平人」）

(中時 )