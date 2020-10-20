嘉縣大林日前發生一起自小客車追撞摩托車的車禍，當時汽車駕駛拖著摩托車逃逸致起火，造成機車騎士傷重身亡，嘉縣民雄分局全力追緝，以車追人，19日在南投市的汽車旅館查獲林姓嫌犯及改造手槍、子彈及毒品等，全案依照毒品通緝、肇事逃逸致人於死、毒品等移送嘉義地檢署偵辦。

民雄分局隨即成立專案小組全力查緝犯嫌，以車追人調閱近百支監視器比對，發現林姓男子涉有重嫌，且林嫌因毒品危害防制條例案遭嘉義地檢署通緝（徒刑2年5月16日），經多日跟監埋伏，昨天在南投市汽車旅館查獲林嫌及改造手槍1支，子彈9顆及安非他命毒品9小包、搖頭丸1包及電秤、吸食工具等證物，全案依毒品通緝、肇事逃逸致人於死、毒品等移送嘉義地方檢察署偵辦。

警方在現場查獲改造手槍、子彈、毒品等物。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真）

警方訊後將林男移送嘉義地檢署偵辦。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真）

李姓機車騎士遭撞時噴飛，由救護車送往大林慈濟醫院搶救，仍不幸於18日傷重死亡，他任職的正隆紙業股份有限公司（大林廠）得知分局已緝獲肇逃嫌犯，由廠長蕭吉和代表公司至分局頒發破案慰問金。

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(中時 )