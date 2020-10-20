許多人喜歡去餐廳Buffet吃到飽，以為店家無限量供應，消費者一定賺到，事實上到底Buffet吃到飽CP值多高？有內行網友揭，等長大以後就知道，基本上吃到飽是「吃一次賠一次」，引起網友熱議。

中天新聞 吃到飽餐廳暗藏玄機？讓你很快就吃飽

近日有網友在PTT貼文指出「晚上的時候，朋友邀約我一起去吃吃到飽，還叫我中午先別吃東西，這樣晚上才能吃下更多食物，想請問大家喜歡吃吃到飽類型的餐廳嗎？」。

沒想到貼文一出，竟有不少網友表示並不太愛吃到飽，紛紛回應「因為根本吃不了多少」、「不喜歡，因為根本吃不下那麼多」、「帶爸媽去吃就知道，基本上吃一次賠一次」、「現在說喜歡的是因為你還年輕，長大就知道去吃吃到飽真的笨」。

有內行網友分析，雖說是吃到飽，但大概拿一輪就會飽，儘管Buffet食材多樣，但受到時間限制，通常都吃得很趕，而且隨著年齡增長，食量也沒那麼大了，不僅吃不回本，拿同樣價位去別的餐廳，甚至可以吃到更精緻的東西。還有人指出，拼回本的心態應是年輕人專屬，年紀到了之後，實際算算付的錢跟吃的質量相比，認為基本上每次去吃「吃到飽」可能都是賠錢。

(中時新聞網)