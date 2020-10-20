40多歲的張先生，近半年來感覺上背部肩胛骨中間隱隱作痛，且疼痛感不會隨著背部伸展緩和或加重。因工作忙碌，一直沒有就醫，直到近期公司健檢，才發現罹患慢性胃炎，且先前的背痛是胃炎的轉移痛所致。

書田診所胃腸肝膽科主治醫師康本初表示，許多內臟的神經和背部的神經都有所重疊，因此會導致轉移痛的出現，例如胃的問題會導致肩胛骨中間疼痛，膽囊發炎、結石則會反映在右邊肩膀痛，胰臟發炎或結石，轉移痛則會出現在背部中間。

康本初表示，若要區分轉移痛和一般肌肉痠痛，可以觀察是否在休息、使用止痛藥後改善。若為肌肉痠痛，在復健、伸展、適度休息後就會改善，按壓疼痛位置還會感覺疼痛加劇，放開後則會感覺稍為緩解，但轉移痛則不會有這種情況，有時卻會因為飲食習慣如喝咖啡、喝酒而更痛。

然而，並不是每個患者都會因為內臟問題而出現轉移痛，康本初表示，以胃炎為例，症狀常常不明顯，可能只有上腹不適、腹脹、噁心等感覺。胃炎發生後，若還是持續接觸危險因子，如菸酒、高鹽、醃漬飲食等等，或是持續幽門桿菌感染，就有可能發生胃癌。

康本初表示，胃炎的治療以藥物為主，同時配合生活習慣調整，飲食避免高鹽、醃漬飲食，並要戒菸、戒酒、避免暴飲暴食、進食時應放鬆心情。他提醒民眾，當出現上背痛，在復健伸展、適度休息後一直沒有改善，或是同時有胃炎相關症狀，有可能是胃炎引起，建議就醫進一步檢查。一旦發現罹患胃炎，應積極治療，以降低胃癌的發生機會。

(中時 )