半導體封測解決方案專業品牌蔚華科技（3055）與合作夥伴NI國家儀器共同宣布，成功為安科諾（arQana）打造完整射頻測試解決方案，從實驗室開發至量產導入皆採用NI STS平台，在航空與國防晶片的高標準測試規格下也能減少交互驗證及重新開發的時間，加速安科諾產品開發至量產出貨時程，展現NI STS測試平台高彈性配置之優勢及蔚華科技測試系統整合之能力。

高速傳輸及低延遲的穩定通訊技術串連不可或缺，安科諾推出的AAG4400無線功率放大器是採用高超氮化鎵（GaN）技術產品24dB增益，進而產生60W最大功率於X頻道（7.5~11GHz），並同時提供4.85x5.06x0.1mm的未封裝晶片以提高客戶應用彈性。隨著5G時代來臨，AAC2202-LO則是運用於Sub-6GHz 5G BTS及微型基地台的4W功率放大器，採用5x5mm的常見LGA封裝，工作頻率在2.1-2.2GHz的3GPP Band 1，在數位預解調及低耗電表現上均有優異的表現。

安科諾總經理王鴻祥表示，專注射頻領域航空與國防晶片研發設計的安科諾將嚴謹的產品設計理念帶入5G產品，在蔚華科技的技術團隊支持下，安科諾在NI STS測試平台上實踐零錯誤的產品輸出，產品穩定性高並具備長時間使用的續航力，深受客戶肯定。

王鴻祥期許，蔚華科技的測試核心能力有目共睹，雙方已啟動下一世代的產品合作，相信在與蔚華專業團隊的合作下，安科諾將逐步邁向5G時代通訊產品界的領導地位。

NI國家儀器台灣區總經理林沛彥表示，在5G的射頻應用上，NI STS彈性配置的mmWave VST（射頻收發器）能提供65MHz~6GHz的工作頻率及200MHz頻寬，可以對行動通訊、IoT及WiFi等產品應用提供電源、線性、誤差向量幅度（EVM）等不同需求的量測；與Port Module（接口模組）搭配則具備VNA功能，可以在生產測試環境下快速測量S-Parameter等元件特性，而不需要外掛儀器。

蔚華科技總經理高瀚宇表示，5G浪潮將半導體測試推向新世代，日趨複雜的5G New Radio（NR）迎來產品開發和量產時的諸多挑戰，傳統測試機需要額外的軟硬體升級才能因應WiFi和藍牙晶片在通訊協定增加後的測試需求，NI高彈性的測試平台STS則可以透過快速軟體升級來滿足不同產品的測試規格，在配置彈性和成本上皆具有令人期待的競爭優勢。此外，蔚華科技自與NI合作以來即啟動建立程式庫（Program Library），除了有助客戶加速熟悉平台，更能協助客戶縮短產品開發時程，更快導入量產，加速產品上市時間。

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