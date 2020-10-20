全球領先的高效能感測器解決方案供應商艾邁斯半導體（ams AG）和德國的汽車LiDAR感測技術及相關軟體全球技術領導者Ibeo Automotive Systems GmbH確認，ams的垂直共振腔面射型雷射（VCSEL）技術將作為Ibeo新開發的固態LiDAR解決方案ibeoNEXT的核心組件。Ibeo的LiDAR系統將會用於長城汽車自駕車的Level-3自動駕駛。

憑藉20年的汽車行業（包括ISO 26262）以及在3D消費性電子產品領域的經驗，ams在VCSEL技術方面處於業界領先地位。ams VCSEL陣列具有業界最佳的功率密度，轉換效率和間距。ams的研發團隊提供整合功能安全標準和人眼安全功能的諸多強化功能，進而形成了高度可靠的技術。特殊設計的VCSEL製造技術在佈局設計方面具有極大的靈活性，例如像素數量，像素尺寸和間距以及特定可修飾圖樣等。

此外，ams具有共同開發發射器，電流驅動器和光學元件所需的能力。 該公司的大功率VCSEL可在掃描和flash應用中展現優勢，因為它們對單一發射器故障不那麼敏感，在溫度範圍內更穩定，並且更易於整合。

Ibeo的旗艦產品ibeoNEXT將用於長城汽車，使高速公路駕駛能夠在進行Level-3的半自動駕駛。ibeoNEXT進一步提高了公司在LiDAR感測器方面的技術領先地位。ibeoNEXT固態LiDAR提供業界最大偵測範圍，最高解析度和最大垂直角度。藉由結合Ibeo在軟體和技術方面的專業知識，Ibeo的固態LiDAR感測器是全自動駕駛發展的一個重要里程碑。

LiDAR系統發射雷射脈衝，然後評估從各種物體反射的光。根據所謂的飛行時間或反射的雷射脈衝再次到達感測器所花費的時間，軟體會計算到周圍物體的距離。現代LiDAR系統可以並行處理許多雷射脈衝：結果形成一個環境3D模型，該模型可以識別碰撞障礙和道路標記以及汽車，自行車騎士和行人的位置和動作。結合遠程和高空間解析度的精確度是LiDAR技術的關鍵優勢。與其他LiDAR不同，固態解決方案意味著沒有移動的光束轉向機制，例如機械鏡或MEMS鏡。就可靠性和複雜性而言，這帶來了明顯的優勢。

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