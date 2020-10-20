臺灣經濟抗疫有成，出口、投資及政府政策提供有力支撐，中華經濟研究院長張傳章20日主持中經院2020第4季臺灣經濟預測，宣布上修今年全年經濟成長率至1.76％，為今年來第二度上修，臺灣經濟成長趨勢呈現V形發展。

至於2021年經濟成長率，中華經濟研究院經濟展望中心主任彭素玲表示，基於期待疫情可控的情形下，預估成長表現將更上層樓達到3.42％，幾乎較今年呈現翻倍成長。惟中經院的估值相較各預測機構，則顯得偏低。

張傳章指出，全球主要國家、區域之經濟活動因新冠肺炎疫情（Covid-19）趨緩而日漸回復，因而多數機構近期多上修2020年經濟成長率，如IHSMarkit、IMF等；臺灣2020年下半年成長表現也一掃上半年之陰霾，在內外需求回溫帶動下回升成長。

中經院估測，2020年第3、4季之經濟成長率約為2.77％、2.55％，併計上半年平均成長率0.78％後，全年成長率約為1.76％，較第三季預估的1.33％，上修0.43個百分點。全年成長趨勢呈現V形發展，第2季為此波經濟成長之谷底。

張傳章強調，今年臺灣經濟的成長模式，消費因隔離管制呈現負成長，及至下半年疫情緩和，對於消費有所挹注，惟全年消費成長仍是負值，今年的經濟成長動能主要來自國內投資的助力。

(工商 )