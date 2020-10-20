「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke）在美聯冠軍系列賽第四戰，獲得總教練信任在比賽中續投，最終為球隊拿下該場比賽勝利，不過他在賽後受訪時，卻暗酸球隊過往的調度模式，質疑球隊先前不夠信任他，面對主戰投手與球隊不合的傳聞，太空人總管克里克（James Click）也決定出面回應。

葛蘭基在系列賽第四戰的6局遇到滿壘危機，當時總教練貝克（Dusty Baker）似乎想把他換下場，但最後作罷決定讓他續投，而葛蘭基最終也化解危機，成為那場比賽勝負的分水嶺，他賽後更說：「有人對我充滿信心真是太好了，自從來到這裡，他們對我的能力似乎就沒有信心。」

葛蘭基這句話就被媒體解讀成他不滿太空人的調度安排，面對這樣的傳聞，太空人總管克里克表示，自己已經和球隊王牌投手聊過了：「我們進行長時間的對話，是一段非常棒、非常健康的對話，他表達自己的看法，還有為何會做出那樣的評論，而我大部分的時間就是在聆聽。」

克里克繼續說：「在那樣的情況下，我認為我的工作就是仔細聆聽這位名人堂球星，然後搞清楚他為何會對這類的事情感到沮喪。他希望能清楚了解球隊對他的期望，而這是我們球隊內部需討論的問題。」

葛蘭基今年球季12場先發出賽，繳出4.03防禦率的成績單，其中只有2次投到7局，儘管如此，但克里克認為，這樣的使用方式，不代表球隊對他失去信任感。

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(中時新聞網)