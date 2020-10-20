總統蔡英文南下參加戰車翻覆因公殉職中士林楷強的公奠典禮，並主持頒贈褒揚令等儀式。（洪浩軒攝）

小金門烈嶼8日發生戰車翻覆事故，中士車長林楷強因公殉職，陸軍司令部20日於高雄市立殯儀館未林楷強舉辦「公奠典禮」，總統蔡英文也特地南下主持頒贈褒揚令等儀式，並逐一慰問家屬，承諾會加速完成新式戰車的採購。

林楷強的公奠典禮上，先由陸軍司令上將陳寶餘為林楷強從中士追晉為上士，並頒發「陸光乙種獎章」，表彰林楷強為國盡忠的英勇事蹟，蔡英文親臨殯儀館向林楷強的忠烈英靈致祭，並頒贈褒揚令，儀式結束後她也向家屬慰問致意，家屬痛哭失聲，場面相當哀戚。

蔡英文表示，林楷強在執行訓練任務時因公殉職，是國軍的損失，也是國家的損失，全體國人都感到萬分不捨，今天前來追思向林楷強致上最高的敬意，她更向國軍保證，會加速完成新式戰車的採購，並且優先調整適宜戰車到烈嶼地區，成為部隊訓練的最佳後盾。

蔡英文向國軍喊話，國家安全，必須要有國軍守護，所以各位務必將悲傷化為力量，繼續堅守崗位，這是懷念林楷強最好的方法，她也特別要求國防部，除了從優撫恤，也務必繼續給家屬最大的協助，一定要照顧好林楷強的家人。

(中時 )