光學鏡頭廠-玉晶光(3406)因蘋果iPhone新機開始出貨，第3季合併營收達52.01億元，季增68.37%，創下單季歷史新高，隨著蘋果新機拉貨逐漸進入高峰，且新產能陸續開出，玉晶光表示，第4季看起來還不錯，可望淡季不淡，有機會比去年同期好，美系外資重申「買進」評等，但目標價降至780元。

蘋果iPhone 12系列新機自上週開放預購買氣暢旺，為蘋果iPhone供應鏈第4季業績帶來好彩頭，第3季合併營收創下單季歷史新高的玉晶光也審慎樂觀看待第4季營運。

據了解，蘋果iPhone後置鏡頭，玉晶光主要是出貨廣角鏡頭及超廣角鏡頭，且今年蘋果iPhone新機廣角鏡頭首度採用7P，並有兩顆不同規格，在蘋果iPhone新機開始出貨下，玉晶光9月合併營收18.6億元，月增4.67%，年減3.58%，累計第3季合併營收為52.01億元，季增68.37%，年增2.85%，創下單季歷史新高，累計前9月合併營收為109.69億元，年成長32.85%。

隨著蘋果新機拉貨進入高峰及新產能陸續開出，玉晶光審慎樂觀看待第4季，玉晶光表示，第4季可望淡季不淡，有機會比去年同期好，至於能不能比第3季好，須視客戶新機銷售狀況。

美系外資在最新報告中指出，玉晶光第3季合併營收52.01億元，符合市場預期，不過，雖然玉晶光因高階7P鏡頭自8月開始出貨推升了營收及ASP，但因初期產量不高，我們預估玉晶光第3季毛利率將降至43.5%，單季每股盈餘為10.1元。

展望第4季，美系外資表示，在iPhone新產品支持下，我們預估玉晶光每月營收將持續增長，由於iPhone週期較以前週期晚1到2個月，我們預估，第4季合併營業收入為55億元(季增5%，年成長44%)，毛利率為47%；我們認為，智慧型手機光學鏡頭規格升級速度趨緩對大立光(3008)(Largan)這樣的領導者不利，但是卻給了玉晶光(Genius)這樣公司提供趕上，取得中高階鏡頭市場佔有率的良好機會，我們預估，玉晶光受惠於智慧型手機復甦及市佔率提升，2021年營收/每股盈餘可望成長29%/39%，重申玉晶光「買進」評等，但目標價降至780元。

(時報資訊)