英特爾已經同意以90億美元將旗下NAND記憶體晶片事業賣給SK海力士，將使這家南韓晶片製造商躍升成為全球第二大NAND晶片廠。

此舉凸顯出英特爾所做的最新努力，將繼續剝離非核心業務，擺脫劇烈動盪的NAND晶片產業，並專注於其剩餘的記憶體業務Optane。

這將是SK海力士迄今規模最大的一筆收購案，將讓該公司在NAND記憶體市場超越日本鎧俠控股（Kioxia Holdings Corp），並縮小與市場龍頭三星電子的差距。

受此消息激勵，SK海力士股價一度勁揚4.8%，但隨後拉回下挫1.73%。

Cape Investment＆Securities分析師表示，從短期來看，這筆交易將成為SK海力士的財務負擔，受供過於求影響，該公司的NAND業務仍將繼續虧損。以長期來看，這將帶來產業整合，並有助於減少競爭，同時將助SK海力士領先競爭對手。

SK海力士表示，英特爾將出售所有NAND晶片業務，包括固態硬碟（SSD）業務、NAND記憶體晶片、晶圓事業，以及英特爾在中國大連的製造工廠。不過英特爾將保留其先進記憶體事業Optane。

此前英特爾執行官長Bob Swan已經告訴投資人他計畫剝離非核心業務。先前該公司已經將5G數據機晶片事業賣給蘋果公司。

英特爾發布聲明表示，打算將這次與SK海力士的交易收益用於投資，以提供具領先優勢產品，並強化公司的長期成長優先選項，包括人工智慧和5G網路。

SK海力士則表示，兩家公司預計在2021年底獲得政府批准，並於2025年3月完成交易。

目前三星電子是NAND快閃記憶體市場的領導者，其市占率達31.4%，其次是鎧俠（市占率為17.2%），而SK海力士以市占11.7%排名第三；英特爾與美光的市占均約11.5%。在收購英特爾的業務後，SK海力士將的市占率將擴大至23.2%。稍早前《華爾街日報》引述消息人士報導，英特爾與SK海力士已接近達成協議，英特爾擬以100億美元將旗下NAND記憶晶片業務賣給該南韓晶片大廠，雙方最快於周一稍晚公布交易資訊，英特爾股價應聲大漲近3%。

(時報資訊)