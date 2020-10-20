據武漢市武昌區公安分局官方微博稱，10月19日下午15時許，分局接到110報警，一名男子在湖北省高級人民法院綜合樓一辦公室死亡。湖北高院20日通報稱，湖北省高級人民法院黨組成員、副院長張忠斌於10月19日中午在辦公室自縊身亡。

中新網報導，民警及時到達現場，經120確認，該男子已無生命體徵。經核查，死者張某斌是湖北省高法工作人員。公安機關通過偵查、調查，排除刑事案件。相關工作正在進一步進行中。

據報導指出，張忠斌身患疾病，長期服藥。

張忠斌最近一次公開露面是在10月16日下午，主持湖北省法院召開推進掃黑除惡專項鬥爭審判執行工作約談會，對9月底以前受理涉黑涉惡案件存量較多和「黑財」執行到位率較低的7個中院主要領導進行集體約談。

張忠斌1967年1月出生，湖北松滋人。湖北大學外語系英語專業本科畢業，中南政法學院刑法專業碩士研究生，武漢大學刑法專業在職博士研究生法學博士學位。

歷任洪湖市委常委、組織部長。2006年11月至2007年9月任荊州市中級人民法院黨組成員、副院長，2007年5月明確為正處級。2007年9月至2011年1月到湖北省高級人民法院工作，歷任刑一庭副庭長、庭長、審判委員會委員。2011年1月至2014年6月任十堰市中級人民法院黨組書記、院長（副廳級）。2014年6月至2015年1月任宜昌市中級人民法院黨組書記、代理院長。2015年1月任宜昌市中級人民法院黨組書記、院長。2018年1月任湖北省高級人民法院黨組成員、副院長、審判委員會委員。

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