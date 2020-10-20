1名男子日前要交付給廠商工程款，親自前往林口某銀行提領現金，但是當他步出銀行時，突然想到自己身懷鉅款，又單獨一人開車，憂心自己會成為歹徒口中的肥羊，靈機一動向轄區林口分局忠孝派出所請求警方協助護鈔，員警一聽二話不說立刻騎機車趕赴現場，一路護送該位男子到現場交付，讓民眾感心不已。

警方表示，日前一位許姓民眾因要交付工程款，需提領一筆百萬鉅額款項，但許民擔憂身懷鉅款遭遇突發事故，想起以前曾看過警察協助護鈔的新聞，便嘗試撥打電話向警方尋求協助，忠孝派出所副所長林家益與巡佐林昭宏獲報後隨即前往現場，了解許民的狀況與需求後，便表示可以協助護送，全程約4公里，警察ㄧ路戒護許民安全抵達目的地，事後許民對於警方的熱心服務也大表感謝與肯定。

林口警呼籲，警方有提供護鈔服務，若有提領鉅款時，可來電尋求協助，避免運送過程發生意外，安心抵達目的地。

(中時新聞網)