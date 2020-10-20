流感疫苗決策反覆，引發全台民怨沸騰，國民黨今天召開記者會，彙整三大亂象，質疑中央政府決策失當，未因應局勢提前部署，導致基層公務員疲於奔命，全台民眾恐慌打不到疫苗。國民黨強調，錯誤決策造成民怨沸騰，絕非行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中一句道歉即可了事，政院應儘速提出治本作法，讓地方有所遵循並安定民心。

文傳會主委王育敏指出，流感疫苗之亂，衛福部難辭其咎，今年施打疫苗至今至少有3大亂象：

一、疫苗數量不足，引發民眾恐慌：今年公費疫苗約603萬劑，自費疫苗約100多萬劑，但開打迄今各地出現「公費的沒到貨、自費的已打完」，包括台大醫院也公告暫停公費疫苗接種，民眾普遍憂心在新冠肺炎疫情未歇時，又缺乏流感疫苗保護，引發恐慌。

二、未能比照去年分批施打，再演排隊潮：一次開放九大族群施打，導致各地出現民眾搶打情況，但分配醫療院所的疫苗數量又不夠，許多醫療院所無法接受預約，造成民眾大排長龍，甚至因當日數量用罄，可能排數次都打不到，民怨高漲。

三、政策反覆，基層難以因應：衛福部宣導要大家多施打疫苗，後來卻數量不足而臨時設限，暫緩50到64歲的國人施打，反而讓國人心理上更擔憂而搶打，也造成第一線基層公務員、村里長面對民眾壓力而難以任事，強烈反彈，民眾更苦不堪言。

王育敏質疑，衛福部先前未能針對疫情增加採購量，顯然錯估形勢，說的各種理由，都遭打臉為「倒果為因」，找藉口合理化當初未加購疫苗的錯誤決策；此外，疫苗數量未增加，政府又未比照去年分批分流接種，自然引發龐大民怨。這些可預先防範的錯誤，政府的自我檢討，難道就是蘇貞昌、陳時中道歉，沒人該負行政責任？

副主委黃子哲也指出，政府臨時宣布50至64歲的國人暫緩施打，但蘇揆臉書粉專至今早仍未更新，仍在鼓勵踴躍施打，顯然蔡政府、蘇內閣螺絲鬆了。

國民黨發言人、新北市議員陳偉杰說，以他的選區為例，近兩萬人、近1千人的里，獲分配的疫苗數都是70劑，不符比例原則，呼籲中央統一訂出公平的分配標準，讓地方有所遵循。

黃子哲質疑蘇貞昌臉書粉專至上午仍未更新施打疫苗的新資訊。（黃子哲提供）

(中時 )