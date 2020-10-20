新冠肺炎疫情蔓延近一年，仍看不到盡頭，加上今年秋、冬恐再度大爆發，在民眾預期心理下，囤積口罩成了防疫習慣。不過口罩不是擺著、保存期限內就沒事，台灣氣候潮濕，口罩若收錯地方，導致受潮、發霉，不僅防菌效果全失，甚至影響身體健康。

「口罩夠用就好，不要有得買就買、更不要大量囤積」，隨著供貨充足，民眾大排長龍搶購口罩的現象已不復見，但學者專家均警告，疫情可能在秋、冬捲土重來，許多人把口罩視為「戰備物資」，有多少囤積多少，雖確保防疫準備，卻也可能影響口罩品質。

一般未拆封的口罩，保存期限約3至5年；過期沒用就丟，形成資源不必要浪費，不如捐給更需要的人。但就算沒過期，也不是放著可隨時拿出來戴，如何正確保存口罩，是門學問。

醫療口罩主要材料為內、中、外3層不織布，加上鼻樑條、耳掛等。存放的環境，溫度及濕度都不宜太高。因溫、濕度對口罩內的靜電棉（過濾功能）有很大影響，要是溫、濕度高，靜電消失後，過濾病毒的功能也會一併消失。

全新的口罩沒有滅菌，細菌又易在高溫、高濕的環境下易蓬勃生長，這就是為什麼口罩沒過期，仍會發霉的原因。

(中時新聞網)