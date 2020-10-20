特斯拉本月起 將向歐洲出口陸製Model 3 11:002020/10/20 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國電動車製造商特斯拉表示，本月起該公司將向德國、法國、意大利和瑞士等10多個歐洲國家，出口在中國大陸生產的Model 3汽車。 特斯拉稱，中國大陸政府對該行業的支持、創新的本土企業以及客戶接受新技術，使中國大陸成為智慧電動汽車的最佳市場，公司將擴大在中國大陸的汽車生產、充電和銷售網絡。 特斯拉上海工廠2019年12月開始交貨，是該車廠在美國以外的首個工廠，2020年計畫生產15萬輛汽車。 (工商 ) #特斯拉 #Model #美國 #汽車 #本月 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 軍火之王3／俄製刺針飛彈1枚12萬美金 台灣買美製竟要80萬 07:332020/10/20 社會 打臉美軍司令 尼日將裝備彩虹3 04:102020/10/20 焦點新聞 動態工程塑膠易格斯直播展示多功能車應用 04:102020/10/20 投資理財 陸買糧 美媒稱有助川普逆轉勝 04:102020/10/20 國際大事 台中沙鹿鬧區一位難求 立體停車場下月動工 09:282020/10/20 寶島 綠應三思 10月驚奇難現台海 04:102020/10/20 話題觀察 台外商赴陸投資 同享補助款 選擇性扣帽 抹黑台商是中資 04:102020/10/20 兩岸要聞 印補強邊境 11月接收第2批飆風 04:102020/10/20 焦點新聞 賣餐飲、開健身房 旅行社轉型求生 04:102020/10/20 財經焦點 《基金》9月投信整體基金規模歷史第三高 終止連5升 09:592020/10/20 財經 財經熱門新聞 川普垮了 台股恐崩盤？專家分析後驚吐4字 - 財經 螞蟻上市 《經濟學人》：大陸相隔700年再創貨幣奇蹟 - 財經 張綱維兩名未成年子女 未公開的是范壁如生的女兒 - 財經 - 工商 再生能源股業績驅動長多 - 財經 嚇！台積電法說後又殺了 兇手恐是「它」 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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