美國電動車製造商特斯拉表示，本月起該公司將向德國、法國、意大利和瑞士等10多個歐洲國家，出口在中國大陸生產的Model 3汽車。

特斯拉稱，中國大陸政府對該行業的支持、創新的本土企業以及客戶接受新技術，使中國大陸成為智慧電動汽車的最佳市場，公司將擴大在中國大陸的汽車生產、充電和銷售網絡。

特斯拉上海工廠2019年12月開始交貨，是該車廠在美國以外的首個工廠，2020年計畫生產15萬輛汽車。

(工商 )