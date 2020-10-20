蘋果（Apple）旗下首款5G iPhone，即將在10月23日正式上市。業界都在期盼，支援5G的iPhone 12系列上市，能為5G申辦添加薪火。不料外媒報導，美國電信商內部的訓練文件曝光iPhone 12的5G在上市初期無法支援雙卡雙待，對於不少商務人士來說，可能是不小的麻煩。

蘋果在2018年的iPhone XS系列、iPhone XR這一代，首度推出雙卡功能，是以一張實體nano-SIM，加上一張eSIM的做法（在中國大陸、香港、澳門是銷售雙實體SIM卡卡槽的版本）。對於經常在各國之間出差，或是經常有出國旅行需求的消費者來說，就可以在國內使用一張SIM卡，到了國外可以選搭僅有網路數據方案的SIM卡來節省通訊費用，相當便利。

但根據《The Verge》報導，美國電信商Verizon內部訓練文件卻提到，目前在iPhone 12系列中，5G還無法支援雙卡雙待。使用者如果使用雙卡，那麼會就變成4G+4G的狀態。若要使用5G，只能使用單卡模式（實體SIM或是eSIM皆可）。《MacRumors》報導後續證實，來自Verizon內部的訓練文件證實內容是真實的，而蘋果將會在今年稍晚釋出軟體更新來支援5G雙卡雙待的功能。

美運營商內部文件證實 iPhone 12不支援5G雙卡雙待。（摘自網路）

這樣的情況或許在台灣也將發生，稍早前記者已經多家電信商進行了解，待有進一步確認的資訊，將儘速更新。

(科技)