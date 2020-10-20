公費流感疫苗現搶打潮，衛福部前天緊急宣布暫緩50-64歲公費對象接種，民眾、基層人員怨聲四起。衛福部長陳時坦言，過去50-64歲公費對象接種率不高，今年增多「未在意料中』，對暫緩措施對民眾造成影響、徒增里長負擔，表達最大歉意。對此，前民進黨立委沈富雄感嘆表示，陳時中「顯然已從神壇走下來」。

沈富雄在臉書指出，陳時中防疫很神勇，原因包括一、武漢疫情爆發後，兩岸立即斷絕往來，國境攔截奏效。二、全民戴口罩，幾無一人反對。說穿了，背後的真正原因是人民怕死。

如今陳時中向國人道歉，沈富雄直言，陳顯然已從神壇走下來，原因則包括一、大家搶打流感疫苗，陳時中誇大打疫苗的效果卻忘了訂優先次序。二、疫苗明顯不夠分配，引發民怨。沈認為，有必要這麼生氣嗎？都已經戴口罩習慣了，風險其實不高。背後真正的原因也是人民怕死。

沈富雄表示，比起歐洲人的桀驁不馴，比起南美人的「吊兒郎當」，台灣人的怕死全球「南波萬」！他直言，希望有朝一日上戰場，千萬別這樣。他說民不畏死，奈何以死懼之，民皆畏死，陳時中神壇如此快速走一回，也就不足為奇了。

(中時新聞網)