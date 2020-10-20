台中市水湳經貿園區被視為台中最後一塊鑽石寶地，市議員張玉嬿、張耀中今天質詢抨擊說，市府七年招商功虧一簣，尤其市長盧秀燕這二年更連招商執行預算都沒編列，態度消極、進度牛步化，今在議會批評市府空喙哺舌，畫餅充饑，要求加快腳步。市府經發局長張峯源說，目前有2家百貨、1家飯店有興趣投資。

張玉嬿表示，水湳經貿園區是254公頃的超大型完整開發區，前市長胡志強2014年招商就說要蓋國際飯店、大型購物商場，前市長林佳龍在2017、2018年也召開招商說明會，但均功敗垂成，盧團隊迄今也是靜悄悄。簡單說，招商七年一事無成，沒有企業主想要來開發。

張玉嬿說，林佳龍二年委外執行招商編列306萬，還是功虧一簣。盧秀燕施政報告說要為水湳招商，但2019-2020年都沒編執行預算，手頭沒錢要怎麼招商？偷雞也要蝕把米，紙上談兵二年，招商進度牛步化，空喙哺舌、畫餅充饑。

張玉嬿、張耀中強調，二位前市長至少都開了說明會努力招商，盧秀燕的消極態度讓人不解，目前該區的重大公共建設已經興建中，眾多建商都前往插旗卡位，想必企業主也躍躍欲試，要求市府拿出積極手段召開廠商說明會。

議員們強調，水湳經貿園區的發展潛力非常大，經貿專用區可興建國際觀光旅館、大型購物商場，創新研發專區可引導區域性重點產業升級，二招商用地應加快腳步引入國內外策略性產業參與投資，帶動台中市整體發展。

張峯源表示，經貿專用區現有2家百貨、1家飯店有興趣投資，市府持續接觸中，但他也坦承以工業廠商為主的創新研發專區招商還需要努力。

(中時 )