諾基亞(Nokia)周一表示，美國國家太空總署(NASA)已經選擇該公司作為月球行動網路設備供應商，在月球建立首個蜂巢式網路；而美國太空機關也計畫屆時人類將重返月球，建立月球基地。

NASA預計在2024年讓人類重返月球，在Artemis計畫之下在月球建立長期的據點。而諾基亞的無線寬頻通訊系統將先人類登月，在2022年於月球表面搭建。

諾基亞將與德州一家航太設計公司Intuitive Machines合作，在登月器上提供通訊設備。該設備將自己調節配置，在月球建立4G/LTE通訊系統，不過諾基亞希望最終能轉換到5G設備。

該網路系統將讓太空人具有語音和影像通訊能力，允許遙控測量和生物測量的數據交換，並且能佈署和遠端控制「月球車」和其他機器人裝置。

該網路系統被設計成可以承受發射和登月時的極端條件，以非常緊湊的外形送達月球，以滿足飛行器的尺寸、重量、電力限制等要求。

諾基亞表示，4G網路在全球普遍使用，在數量上已證實較高的可靠性，但公司也將尋求5G技術的應用。

(時報資訊)