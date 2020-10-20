中鴻(2014)將於本周開出11月內銷盤價，隨著中鋼續漲11月盤價，中鴻也可望持續跟漲；雖目前因大陸流通價略回檔，使得市場預期中鴻漲勢可能略縮減，但連續第五個月鋼價上漲仍可期待。

中鋼已開出11月內銷盤價，國際鋼價續揚帶動，中鋼11月內銷鋼品盤價平均調幅為5.02%，擴大漲幅且呈現連續第五個月調升，並預期年底前鋼市仍維持走升格局。

先前隨著中鋼先調漲10月和第四季內銷盤價，中鋼集團中鴻10月盤價，也再度全面調漲內外銷價格，為連續第四個月全面漲價，且內銷產品每噸大漲1000元，高於市場預期。因中鋼續漲11月盤價，中鴻也可望持續跟漲。市場預期，中鴻11月盤價可能每公噸調漲500元以上，以貼近市場行情。

中鋼第三季本業虧損持續收斂，第四季鋼價持續調升，有利第四季轉為獲利。中鴻11月盤價也可望五連漲，公司第三季預估已轉盈，第四季本業獲利預期將更好。

展望明年第一季，中鋼看好鋼市榮景仍可期待，下游則偏觀望之態度。

受到大陸環保限產影響，澳洲銷到大陸鐵礦砂價格每公噸跌破120美元，且大陸熱軋流通行情跌破4,000人民幣大關，加上越南河靜鋼廠逆勢下調12月熱軋與線材價格，每公噸降5～15美元，使得鋼價未來走勢出現多空不同看法。

中鋼則認為，目前煤鐵礦原料價格仍在高檔，鋼價有撐。中鋼董事長翁朝棟日前表示，第四季鋼市景氣好轉，且在汽車與家電市場需求增加帶動下，目前鋼市看好，希望這波榮景能延續到明年第一季。

隨著第四季鋼價續漲，預期中鋼、中鴻、下游的燁輝(2023)、流通裁剪業的新光鋼(2031)等營收均可望持續增長，有利營運表現。

(時報資訊)