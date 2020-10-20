軒郁國際(6703)今以每股96.9元入伍生技上櫃股，開盤以125元開出、漲幅達28%，盤中股價穩漲約25%，蜜月行情甜滋滋。軒郁國際成立於98年5月，主要從事美妝保養品及機能保健食品研發及銷售，以面膜起家，主攻美妝快時尚產品，並跨足面霜、精華液及防曬、洗卸等產品，面膜營收占美妝保養品類的6成。去年併入機能保健食品公司，成為機能保健食品品牌商，由於保健食品毛利較高，為營運增添新的動能。

軒郁國際總經理楊尚軒日前表示，面膜是一種快銷品，消費者忠誠度低，因此軒郁國際在策略上是以多品牌路線為主。軒郁以往國外營收很大的來源是代理商，但因接連遇到反送中、新冠疫情等衝擊，決議耗費巨資布局跨境電商，促使業績意外沒衰退還不斷的成長。楊尚軒表示，現在海外市場方面，外銷+跨境電商已由以往的10%提升至目前的20%左右，未來還會持續成長，目前海外市場以東南亞為主，包括泰國、越南和馬來西亞，而印尼市場正在耕耘中。

軒郁國際目前國內超過7千家實體通路及5個虛擬通路，海外有12個實體通路及20個虛擬通路。軒郁109年上半年度營收5.87億元，毛利率68.73%，EPS 4.10元。前三季營收9.3億元，年增36.83%。

(時報資訊)