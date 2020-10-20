新北市議會市政總質詢20日開跑，民進黨團第一天總質詢火力全開，要求侯友宜對於未來動向表態，更爆料當年侯還是副市長時，曾私下評論過當時的市長朱立倫「像個查埔仔，要選就選、要辭就辭」，現換了位置卻換了腦袋，更說侯對國民黨各種議題發言彷彿是局外人，還當場要侯乾脆退出國民黨「民進黨歡迎你來」。

新北市議會總質詢，今日上午由民進黨團林銘仁總召、何淑峰、周雅玲、黃俊哲、鍾宏仁、李倩萍、林裔綺、賴秋媚聯合質詢。

林銘仁說，侯市長在天下雜誌民調出爐後，整個人「飄飄然」，現已經是國民黨當紅代表人物， 很多人都期待他代表國民黨參選總統，不過侯至今都沒表態，還曾說過「不一定會連任」，難道就是表態？

林銘仁指出，侯友宜身為新北市民身為400萬市長，從來沒有夢想沒有期待，多次強調「活在當下」，他也知道可能下一秒自己也有可能暈倒在議會，但連是否連任新北也不願說明，不用計畫未來、計畫明年，市民非常失望，況且當時朱立倫說做好做滿，最後還是跑去選總統，侯的說法令人無法接受。

鍾宏仁也說，如果像柯文哲這樣表態，市民還比較安心，如果選總統沒有好好規畫，就會對市政無心，變成患得患失，更顯得沒有魄力；周雅玲也爆料，侯曾私下評論過當時的市長朱立倫「像個查埔仔，要選就選、要辭就辭」，現在侯自己卻做不到，侯說過參選市長是意外，那會不會有下一個意外？

侯友宜回應，他從基層刑警歷練上來，經過無數次戰役，到底明天、意外哪個先來都不知道，只能努力活在當下，做好現在的事情，其他2022、2024要不要連任要不要還太遠。

民進黨議員也質疑，侯友宜對於九二共識與國民黨各種活動，都感覺像局外人，彷彿人格分裂，甚至很像老人癡呆對於說過的事忘東忘西，林銘仁表示，侯乾脆退出國民黨加入民進黨。

侯友宜說，他都尊重中央決定，侯還改編蔡英文總統國慶致詞，改為「捍衛中華民國、團結台灣、自信向前走」。

(中時 )