蔡英文總統8月28日髮夾彎式宣布開放含萊克多巴胺的豬肉進口後引發各界質疑，但政府堅持開放，國民黨立法院黨團因而杯葛立法院會，並提出要蔡總統赴立法院說明開放一事，以及政府後續應每個月向立法院遞交關於對美貿易談判進度的說明報告，儘管立法院內三個在野黨黨團都支持這兩項主張，但民進黨堅持反對，協商未達共識。

立法院經濟委員會今日針對國民黨團提出的這兩項提案召開朝野黨團協商，國民黨立法院黨團書記長林奕華表示，按照食安法，總統宣布開放進口萊豬前理應先召開風險評估會議和食安會報，且每三個月行政院就該開一次食安會報，但上次召開食安會報已是去年6月的事，很多事務官也坦言是總統宣布才知道要開放，所以希望總統來立院說明決策情形。

至於第二項提案前半段是政府後續應每個月向立法院遞交關於對美貿易談判進度的書面報告，後半段則是要蔡統統為黑箱開放萊豬道歉，林奕華表示，如果總統願意來說明，可以對道歉的部分做文字修正。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬強調，兩項提案民進黨都不可能同意，開放一事總統已開記者會說明，行政院長蘇貞昌也前往立法院報告了。而憲法上雖有總統赴立法院報告的條文，但大家都知道不可能發生，如果總統真的來立法院報告，立委要詢答嗎？能保證台下委員都會安靜聽講嗎？我們沒有美國這樣的文化或慣例，不能讓總統來報告時下面還有立委拿麥克風叫囂。

因此鄭運鵬強調，關於總統來立法院報告的形式，要在修憲時一併處理，修憲委員會很快就要召開，未來大家好好討論總統與行政院長的權責，不要只做半套，國民黨團現在要求總統報告是政治動作。不過他可以保證，蔡總統與行政院長蘇貞昌對美豬議題立場一致，所以呼籲國民黨趕快讓總質詢開始，蘇院長一向快言快語，大家直球對決，要求道歉，是政治動作，民進黨不可能接受

時代力量立法院黨團總召邱顯智則表示支持總統來立法院報告，政府每月向國會報告後續對滿經貿談判過程也有必要，因為一旦正式簽訂後立法院想再提意見修就比較困難了。至於總統道歉與否，不是重點，因為各黨對同一個議題的看法本就不同。

民眾黨立委高虹安也說，從8月總統記者會說明後到現在，各界仍有很多疑慮，包括談判狀態、配套措施，蔡總統應該還是有很多內容可以對外說明，因此民眾黨支持總統到立法院國情報告。對於另一個提案比較保留，政府每個月向立法院提交對美經貿談判進度書面報告，同意，因為每個月會有最新進度。但道歉的部分，等總統說明完，是否道歉，國人自有公評，所以對此提案則比較保留。

國民黨立法院黨團總召林為洲解釋，會提出道歉，是因為民進黨政府現在的開放跟以前嚴格要求不能開放立場不同，才會要蔡總統道歉，如果蔡總統願意來立法院報告，國民黨團願意修改道歉的部分，可以不道歉，但修正後民進黨也不會同意。

由於政黨協商要四個政黨都同意才通過，今天的協商仍無法成立，因此兩項提案均保留，將送立法院長游錫？擇期再協商處理。

(中時 )