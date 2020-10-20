總統蔡英文8月底突襲式宣布將從明年開放含萊克多巴胺的豬隻進口，消基會、民間反瘦肉精美豬聯盟等民間團體今天召開記者會，即日起發起「拒吃克多巴胺」連署，並擬於11月22日上街頭抗議，向政府表達不滿。

「我有一張口可以拒絕萊豬」、「我有一張選票可以教訓執政黨」，消基會秘書長吳榮達表示，世界上有100多個國家不准進口含萊克多巴胺的豬隻進口為多數，但台灣卻選擇成為少數可以進口的國家；衛福部日前召開的「食品衛生安全與營養諮議會」中多數的專家學者表示有疑慮，但政府再次選擇少數專家的意見；政府未評估高危險族群，更開放可能劑量殘留更高的內臟進口。

民間反瘦肉精美豬聯盟發言人李建誠說，食安法第4條明定「應組成食品風險評估諮議會」討論，但至今未依程序進行，「應該自始無效」；而在野黨在立法院提出如0至2歲、長照中心等不應使用萊豬，但卻被執政黨強勢否定，罔顧國人健康。

全國家長會長聯盟副理事長王瀚陽指出，教育部雖然稱萊豬進口後，學校一律使用國產豬肉，僅針對學校衛生法規範的國中小，但學齡前兒童、外食的高中生、大學的美食街全部都沒有規範；董氏基金會營養師莫雅淳則說，除此之外，如0至2歲的保母家、安親班等都有可能成為漏洞，況且現在只要標示產地，不用標示含萊劑與否，民眾如何區分？

至於是否加入國民黨的食安公投連署？吳榮達坦言，食安公投緩不濟急，最好方式是如果政府選擇萊豬進口，要讓民眾有所選擇，但目前基改食品都可以在包裝外標示基改與否，但萊劑豬肉進口卻不能標示？

民間反瘦肉精美豬聯盟已邀集30至40個團體參與今年11月22日的秋鬥，也呼籲民眾一同加入連署或站上街頭，向政府表達不滿。

(中時 )