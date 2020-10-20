46歲台中江小姐出社會後就深受偏頭痛困擾，去年開始痛到眼窩腫脹、牙疼，還經常淚流不止，輾轉到中山醫學大學附設醫院尋求耳鼻喉頭頸外科醫師黃承楨診斷，這才發現是側鼻中膈嚴重彎曲刺到中鼻甲造成，為「中鼻甲症候群」，經微創手術治療，江小姐也告別多年的偏頭痛。

江小姐自述過去都是吃止痛藥緩解偏頭痛，但去年開始偏頭痛會合併左臉頰、眼部和牙齒痛，開始懷疑是青光眼或牙痛，吃藥及點眼藥水後，症狀依舊無法好轉。於是就診中醫科，希望藉由調理體質獲得感善，然而頭痛症狀不僅沒好，還越來越嚴重，因她也有鼻塞症狀，中醫師懷疑是鼻炎或鼻竇炎所造成的頭痛，於是建議至耳鼻喉科檢查。

到中山附醫求診後，黃承楨以鼻竇內視鏡檢查下，發現其左側鼻中膈彎曲如骨刺，直接刺在中鼻甲上，門診當下利用止血棉隔開鼻中膈與中鼻甲，江小姐頭痛及鼻塞當下立即獲得改善，於是診斷為「中鼻甲症候群」，後續安排內視鏡鼻中膈矯正及鼻甲微創刀切除後，除了頭痛的症狀解除外，就連擾人的鼻塞也不見了，恢復正常的生活品質。

黃承楨指出，頭痛原因相當多，由鼻子造成的「鼻因性頭痛」大約佔3％-5％，其中的原因包括急、慢性鼻竇炎或鼻中膈彎曲，而中鼻甲症候群就是因為鼻中膈彎曲或中鼻甲肥大，造成原本不該接處的部位互相壓迫。支配鼻中膈及中鼻甲的神經為三叉神經的眼分支，受刺激就會造成頭痛的症狀，疼痛位置大多自眼眶內側開始，沿著鼻子、眼睛到額頭，有些甚至痛到腦後。

第一線治療為口服抗組織胺及黏膜去充血劑合併局部類固醇噴劑，部分患者症狀嚴重，藥物治療效果不好，就可以考慮手術治療。手術方式在內視鏡系統下，將彎曲的鼻中膈矯正，同時將肥大的鼻甲部份切除。由於彎曲的鼻中膈不會再生，除了鼻塞及頭痛的問題能解決外，幾乎不會有復發的情形。

中山醫學大學附設醫院耳鼻喉頭頸外科醫師黃承楨向患者解釋，中鼻甲症候群就是因為鼻中膈彎曲或中鼻甲肥大，造成原本不該接處的部位互相壓迫。（馮惠宜攝）

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