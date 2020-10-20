浙江一名29歲劉姓男子，在母親安排下與一名女生相親，2人見面時說好吃飯費用由男方買單，結果女方當天卻帶了23名親友團前往狂吃海喝，劉男看到帳單嚇得腳底沫油落跑，手機也關機聯絡不到人。

據「遼寧晚報」報導，劉男因為工作較忙，加上收入不穩定，一直找不到女朋友，媽媽因此透過媒人安排女生相親，沒想到與其中一名女子相親時，對方卻帶了23人來大吃大喝。

當天飯局結束，劉男到櫃檯看到帳單總共19800元人民幣（約85140元新台幣），當下氣得拒絕買單直接閃人，相親女子發現小劉男消失不見蹤影，打電話卻關機，只好摸摸鼻子自己買單。

事後雙方進行協商，但劉男只願意負擔包廂的兩桌餐費4398元人民幣（約18911元新台幣），其餘幾桌餐費15402元人民幣（66228元新台幣）由女方自行負責。

女子事後在群組向親友說，先前聽說男方有錢，餐費由對方負責，才會找了23位親友前往，想測試男方的胸懷，沒想到對方卻無法負擔。

女子因為這件事被誤以為把男方當盤子，名譽受損，但她喊冤說，自己是最大受害人，希望親友平分當天的吃喝費用。

(中時新聞網)