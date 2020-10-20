高雄市議員黃捷接獲陳情，左營區一所國小黃姓女老師在班上言語霸凌學生，要不聽話的學生，男女手牽手繞教室一圈，甚至「隔著塑膠袋親吻」；陳情的王姓家長表示，女兒擔心受罰，壓力大到去看身心科，得吃藥才睡得著，可惡的是他投訴學校、教育局、市長信箱，卻感覺公部門「官官相護」冷處理，只好向議員求助。

王姓家長出示女兒的周記作文，強調在黃姓老師的言語霸凌下，女兒壓力大到要吃身心科藥物。（林宏聰攝）

校方則出面澄清，這位老師上課幽默風趣，跟學生們的互動良好，當時班上有2位學生沒寫功課，老師以開玩笑的口吻說「你們作業一起不交，感情那麼好，乾脆手牽手」，但學生們都知道老師是開玩笑，所以也沒有照做。至於校長詢問老師是否有要求異性學生「隔著塑膠袋嘴對嘴親吻」一事，老師則是嚴正駁斥，強調絕無此事，校方詢問班上其他學生，也都沒有聽聞老師這項無理的要求。

高市教育局強調，接獲通報後已要求學校召開性別平等教育委員會討論，針對議員、家長質疑校方通報延遲部分，教育局將開會審議，若違法一定嚴懲，絕不包庇。

王先生說，這名黃姓女老師去年5月底就曾爆怒抓班上女學生衣領，被其他家長投訴，而他的女兒今年6月也反映，黃老師要不守規矩的同學手牽手繞教室一圈，甚至說出「再講話就親吻」，且平時處處針對女兒，導致她半夜驚醒，身心科醫師開藥並建議遠離壓力來源，所以國小畢業前20天，女兒只要遇到黃姓老師上的課就請假。

王姓女學生升上國一，回想起黃老師仍心有餘悸，王先生非常氣憤，決定繼續為女兒討公道，見校方、教育局未積極處理，日前便在高雄市教育產業工會協助下向監察院陳情，也投訴市長信箱，可是得到的回應只是學校調查中，更誇張的是，初步調查後竟告訴他「只是認知不同，相關老師並無問題」。

黃捷痛斥，已有不同家長先後檢舉這位黃老師，但學校都沒通報及調查，也沒有抽樣調查訪談學生，卻逕自採信黃老師否認的答辯，把問題都甩鍋給受害學生的主觀認知，造成整起性平調查案有重大瑕疵。

黃捷、高市教育產業工會代表劉亞平共同要求高市教育局，應依性別平等教育法第36條，懲處國小延遲性平通報，並加速不適任教師的調查，也要檢討學校相關人員是否違反性平法規定、加強第一線老師對性別平等的認知，避免類似憾事發生。

高市教育局回應表示，當時接獲人民陳情後，即要求學校依「性別平等教育法」規定通報，並依規定於3日內召開性別平等教育委員會討論，至於家長質疑延誤通報部分，教育局將開會審議、依法處理，如有延誤通報一定裁罰，絕不寬貸、包庇。

教育局指出，已要求學校主動將事件交由學校性平會調查處理，如查證屬實，視情節輕重依規定予以申誡、記過、解聘、停聘、不續聘、免職、或其他適當懲處，並函請學校依性別平等教育法24條，加強向學生宣導性平權益與救濟途徑，以及落實推動性別平等教育，營造性別友善校園環境。

(中時 )