2008年北京奧運，美國夢幻隊在「K教練」夏謝夫斯基（Mike Krzyzewski）的帶領下，最終擊敗西班牙成為該屆奧運籃球項目金牌，事隔12年，夏謝夫斯基也回憶起當年制霸北京種種趣事，他提到，當年球隊還在拉斯維加斯集訓時，當時洛杉磯湖人球星布萊恩（Kobe Bryant）就來敲了他的房門，並說了一些話。

夏謝夫斯基近日在瑞迪克（J.J. Redick）主持的播客節目，回顧當年在北京奧運集訓期間發生的趣事，夏謝夫斯基表示，當年為了建立起屬於美國代表隊的文化，在名單中增加布萊恩等球星，試圖拿下久違的國際賽金牌，球隊當時正為北京奧運在拉斯維加斯做準備。

夏謝夫斯基回憶道：「突然之間，有人敲了我房門，結果是布萊恩，他說『我想要去守每隊投籃能力最好的人。』現在，他是NBA得分王，他當時是聯盟中最好的球員，他知道自己要做出一些改變，才能成為球隊的領導者。然後他話說完就停了下來，而你知道的，他和喬丹（Michael Jordan）有著相同的眼神，用眼神就能殺死你，最後他就向前並說『教練，我跟你保證，我會摧毀他們的。』」

美國夢幻隊在那次奧運，以全勝之姿挺進四強賽，並且在四強以20分之差擊敗由吉諾比利（Manu Ginobili）領軍的阿根廷、冠軍賽則是力退以賈索（Pau Gasol）為首的西班牙國家隊，最終拿下繼2000年後首面奧運籃球金牌。

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(中時新聞網)