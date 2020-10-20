有奶味！王品集團旗下頂級牛排餐廳-THE WANG，甫獲《2020台中米其林餐盤推薦》，以黑馬之姿獲得肯定，THE WANG不斷開創食材的變化，秋冬新菜以台灣在地食材為主軸，找來好農代表、同為亞洲唯一獲選米其林指定乳製品合作夥伴「鮮乳坊」攜手打造「米其林級濃湯」-奶油絲瓜魚子濃湯。

THE WANG和鮮乳坊聯手推出全新冬季湯品－奶油絲瓜魚子濃湯，靈感來自主廚懷念的老家味道，兒時餐桌上常見的絲瓜料理，味道爽口、澆在白飯上讓人胃口大開。新湯品嚴選在地絲瓜及鮮乳坊的嘉明鮮乳，兩者融和滋味清甜潤滑，搭配南投鱘龍魚子與台灣周邊海域的赤嘴蛤，口感升級是秋冬之際撫慰人心的一道湯品。

「鮮乳坊」由創辦人暨乳牛獸醫龔建嘉在產地率領專業的生產團隊，每瓶鮮乳皆維持在特A級標準，並於2019年成為臺北米其林指南首選乳製品夥伴，秋冬新菜的結合更是米其林等級，10／8~11／15凡至THE WANG點「奶油絲瓜魚子濃湯」，至THE WANG粉絲團指定貼文分享本道餐點照片，即有機會抽中「鮮乳坊A2β酪蛋白鮮乳」。

除此之外，王品竹北光明店將於10／26正式開幕，竹北光明店坐落於竹北商圈，鄰近新竹縣政府文化局，在品嘗美食後後能慢步周邊新竹縣文化局圖書館。店內提供90個座位，內裝走現代輕奢華風格，是竹科園區商務招待、約會首選。

(中時 )