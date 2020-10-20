19歲蘇姓男子17日凌晨駕駛剛買來的進口轎車，在新北市三峽區學成、大義路口瘋狂甩尾、原地迴轉，噪音聲連連吵醒附近住戶，甚至有住戶發文怒控噪音已經持續好幾天，員警獲報後到現場攔查蘇，發現蘇將汽車排氣管改裝，並常會趁深夜外出試車，依公共危險罪嫌函送新北地檢署偵辦。

有三峽住戶在臉書社團發文，貼出蘇在路口瘋狂甩尾、迴轉的影片，噪音聲極大，其他住戶紛紛留言指控這幾天凌晨都有噪音，經常從睡夢中驚醒。警方獲報後派人巡邏，攔查到蘇，發現蘇將汽車排氣管改裝，當場拍下車況移送新北市環保局裁處，另外警方調閱監視器後也發現蘇曾在大義路、學成路口有燒胎、甩尾、原地迴轉等危險駕車的行為，因此依公共危險罪嫌將蘇函送新北地檢署偵辦。

北大派出所所長李明川表示，蘇最近剛購入BMW新車，過戶不久，都會趁深夜外出試車，製造噪音妨害安寧。未來警方會針對噪音車加強取締，絕不容忍噪音車半夜擾人清夢。

(中時 )