2020胡潤百富榜10月20日揭曉。阿里巴巴馬雲家族、騰訊馬化騰分居第1、2名，除馬雲增長1250億元（人民幣，下同），以4000億元身家第4次登上榜首外，66歲的農夫山泉創始人鐘睒睒首次上榜便以3650億元衝上第3名。合計整體上榜企業家的總財富，比去年增加近10兆元達到27.5兆元，甚至超過德國1年的GDP，上榜的千億級企業家也比去年19人增加1倍達到41人。

此外，拼多多創辦人、40歲的黃崢財富增長63％至2200億元、排名第8。但胡潤表示，黃崢今年轉讓自己名下價值近千億的財富用於慈善事業及公司合夥人集體未來的股權激勵等，如果不做這樣的減少，黃崢實際今年排名應該會排到第4名，更指說這應該世界上第一次有人這麼大規模減股而沒有套現。

而29歲的喜茶聶雲宸，今年也以45億財富首次上榜，成為榜單上唯一「90後」的白手起家企業家。

據新浪財經報導，從產業端來看，今年房地產行業上榜人數占比出現歷年來最大降幅，從去年14.8％下降到10.6％，也是1999年以來第1次跌出前兩大行業。排名最靠前2名的房地產企業家仍然是恒大的許家印和碧桂園的楊惠妍家族，分別以2350億和2250億元位居榜單前10。

(旺報 )