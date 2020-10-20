立委趙正宇上月遭到檢方依照貪汙治罪條例起訴，公民團體「台灣清新3.1連線」今(20)日赴立院召開記者會，要求趙正宇辭職、離開國會，還給台灣國會一個更好的政治環境，擺脫政治關說的陋習。

趙正宇被檢調搜索時遭搜出920萬元的不明來源現金，趙正宇供稱是土地仲介所得，但檢方搜索後發現有170萬來源解釋不清，檢方認定為財產來源不明。此外尚有逃漏個人綜合所得稅68萬餘元，依貪汙治罪條例、稅捐稽徵法起訴。台灣清新3.1連線召集人賴立竹表示，之前遭到罷免的韓國瑜以及剛通過罷免連署的四位議員都沒有貪汙的事實，被檢方定罪的趙正宇更應該主動負責、辭職。

台灣清新3.1連線秘書長黃豐徽說，現在生活辛苦，家裡怎麼可能隨便有1000萬的現金？趙正宇身為立委居然可以去仲介土地或經營副業，對於青年朋友來說，是高房價的幫兇，而仲介土地後未申報及繳稅，趙正宇做了最壞的示範。

台灣清新3.1連線基於有三個理由要求趙正宇辭職，一、遭檢方依照貪汙治罪條例起訴二、拒絕立委不明財產未向監院申報三、拒絕立委公然仲介土地。他們希望趙正宇在30日內回應，否則不排除發動罷免程序。

立委集體收賄案共有5名立委涉案，為何只針對趙正宇？賴立竹表示，他們來自桃園，對趙比較了解，他也號召其他縣市的有志青年可以和台灣清新3.1連線聯絡，一起對不適任的立委展開行動，還給台灣國會一個更好的環境。

(中時 )