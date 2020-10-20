台中市老樹被指定保護還要自行修剪！民進黨台中市議員張耀中、謝志忠、張玉嬿、王立任等人質詢指出，台中市樹木保護自治條例制定距今8年半，農業局對受保護樹木只管不理，相關預算僅編列緊急搶修，日常修剪局處預算一塊錢都沒有，想修剪的土地所有權人還要自行提計畫，自行出錢，被指定老樹看來得不償失。

張耀中說，中市樹木保護自治條例於102年制定，目的為保護具有保存價值之樹木及其生長環境，而個人、團體、機關可以提報農業局，並將受保護樹木及其必要生育地環境範圍公告列管並予保護，但列管後，農業局只管不理，僅對土地所有權人做地價稅的補償及相關容積轉移等獎勵，對保護相關作為完全沒有動作。

張耀中指出，109年補助受保護樹木的地價稅為70萬，另外緊急搶修加上改善維護預算約在七百卅餘萬之譜，日常修剪一塊錢都看不到，而樹保自治條例實施至今，農業局只有2個人力在執行業務全市樹保，連自治條例規範的表揚活動、成立樹保基金等規定都未實施。

張耀中說，全台中市廿九個行政區，1142棵受保護樹木，公私比例約7：3，在私人土地上約334棵，而主管人力二個人只能做行政管理，面對地方老樹修剪需求只能雙手一攤無能為力，當所有權人和主管機關都無能為力，誰來修剪？還是等著天災自動解列？有些私人土地上老樹共伴地方神祇自然發展，農業局管理不當恐違地方期待。

張耀中表示，從2019年來，市府已解列38棵老樹，其中有18棵因為感染褐根病死亡，其他為天災折斷或者其他菌類感染，顯示保護樹木的所有權人無力照顧，因為在私人土地上，修剪要自行提計畫自行出錢，平常還要自己顧環境，什麼都要所有權人自己來，所以就讓受保樹木安樂死自動解列省得麻煩。

張耀中建議，「台中市樹木保護自治條例」制定8年以來有很多保護面向被忽略，農業局應儘速提出修正，好好保護城市的老樹。

(中時 )