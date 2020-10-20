2020年《胡潤百富榜》今日公布，阿里巴巴創辦人馬雲家族3連霸蟬聯首富；９月在香港上市引起轟動農夫山泉董座鍾睒睒(音同閃)空降第3，製作榜單的英國記者兼會計師胡潤(Rupert Hoogewerf)說：「今年是史上財富創造最快年份，上榜百大富豪總身家相較去年增長54%，達27.5兆人民幣，超越世界第4大經濟體德國全年度的GDP(國內生產總值)。」

胡潤自1999年和大陸版《富比士》(Forbes)合作發表中國大陸地區富豪排行榜，最初只有前50名，2001年擴增至百名，2003年起雙方拆夥，會各自發表百大富豪榜單，胡潤的榜單自2003年後固定以人民幣計算富豪們身家。此外，從創始到2008年曾入榜富豪中有49人因涉嫌經濟犯罪被立案、判刑，甚至逃亡，《胡潤百富榜》一度還在網路上獲「殺豬榜」別名。

馬雲家族自2014年空降榜首以來未曾跌出前3，今年財富增幅45%，達4000億人民幣。第2名是騰訊創辦人馬化騰，他自2016年也連續5年位居三甲，今年財富增幅50%，達3900億人民幣。

9月4日農夫山泉港股上市一度爆噴85%、當過半小時首富的鍾睒睒以3650億人民幣緊追二馬。快遞、物流巨頭順豐控股創辦人王衛重返前10，名列第4，2400億人民幣雖與前3有差距，但增幅達118%。第5則是2017年榜首、恒大集團許家印，財產增幅12%，2350億人民幣。

(中時新聞網)